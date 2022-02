Dopo Microsoft è Sony a fare shopping ed acquista Bungie la casa di Halo e Destiny (Di martedì 1 febbraio 2022) Sony ha prontamente replicato al recente acquisto di Activision da parte di Microsoft. E così che la nota multinazionale nipponica ha deciso di mettere le proprie mani su Bungie, software house molto nota nel settore, responsabile dello sviluppo, tra gli altri, di Halo e Destiny, due IP molto apprezzate dai gamer. Sony x Bungie, 1/2/2022 – Computermagazine.itL’operazione è stata senza dubbio meno dispendiosa rispetto a quella dei rivali americani, visto che l’acquisto di Bungie è costato “solamente” 3.6 miliardi di dollari (contro i 68 circa spesi da Microsoft), ma in ogni caso resta significativa di come la guerra fra console si sia ormai definitivamente spostata sul terreno delle acquisizioni di case di produzione. ... Leggi su computermagazine (Di martedì 1 febbraio 2022)ha prontamente replicato al recente acquisto di Activision da parte di. E così che la nota multinazionale nipponica ha deciso di mettere le proprie mani su, software house molto nota nel settore, responsabile dello sviluppo, tra gli altri, di, due IP molto apprezzate dai gamer., 1/2/2022 – Computermagazine.itL’operazione è stata senza dubbio meno dispendiosa rispetto a quella dei rivali americani, visto che l’acquisto diè costato “solamente” 3.6 miliardi di dollari (contro i 68 circa spesi da), ma in ogni caso resta significativa di come la guerra fra console si sia ormai definitivamente spostata sul terreno delle acquisizioni di case di produzione. ...

