Dopo il Quirinale torna il dibattito sulla legge elettorale. Proporzionale con sbarramento al 5% o maggioritario: chi tifa per cosa (Di martedì 1 febbraio 2022) L’ombra del Proporzionale puro torna a proiettarsi sul sistema politico italiano. E’ uno degli effetti creati dall’elezione del Presidente della Repubblica. La rielezione a larga maggioranza di Sergio Mattarella ha forse stabilizzato il governo a stretto giro, facendo evaporare il rischio delle elezioni anticipate. Ma a votare prima o poi bisognerà comunque tornare. E in previsione del voto del 2023 si è riaperto il dibattito sulla legge elettorale, fermo al 9 gennaio 2020, quando fu depositato in Commissione alla Camera il Germanicum, sostenuto dall’allora maggioranza giallorossa: si tratta di un Proporzionale con soglia di sbarramento al 5%, che lo rende appunto simile al modello tedesco. Come sempre accade, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) L’ombra delpuroa proiettarsi sul sistema politico italiano. E’ uno degli effetti creati dall’elezione del Presidente della Repubblica. La rielezione a larga maggioranza di Sergio Mattarella ha forse stabilizzato il governo a stretto giro, facendo evaporare il rischio delle elezioni anticipate. Ma a votare prima o poi bisognerà comunquere. E in previsione del voto del 2023 si è riaperto il, fermo al 9 gennaio 2020, quando fu depositato in Commissione alla Camera il Germanicum, sostenuto dall’allora maggioranza giallorossa: si tratta di uncon soglia dial 5%, che lo rende appunto simile al modello tedesco. Come sempre accade, il ...

