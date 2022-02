Dopo 22 stagioni e 7 superbowl Tom Brady annuncia il ritiro. “Ho fatto del mio meglio. Nel campo e nella vita non ci sono scorciatoie” (Di martedì 1 febbraio 2022) Adesso è ufficiale. Tom Brady, leggenda del football americano, si ritira. L0 ha annunciato via Twitter il 44enne giocatore dei Tampa Bay confermando voci che si rincorrevano da giorni. Incredibile il suo palmares. Ventidue le stagioni giocate nella National football league e 7 i superbowl vinti. L’ultimo nel 2020, a 42 anni. La gran parte della carriera di quello che è considerato il più grande giocatore di sempre si è svolta nei New England Patriots, con cui ha disputato 20 campionati, vincendone 6 campionati. Nel 2020 la nuova sfida con il passaggio ai Tampa Bay e, di nuovo, il massimo trofeo. ?? pic.twitter.com/B3KKl7DFk3 — Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2022 Brady, sposato con la modella brasiliana Gisele Bündchen da cui ha avuto due figli, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Adesso è ufficiale. Tom, leggenda del football americano, si ritira. L0 hato via Twitter il 44enne giocatore dei Tampa Bay confermando voci che si rincorrevano da giorni. Incredibile il suo palmares. Ventidue legiocateNational football league e 7 ivinti. L’ultimo nel 2020, a 42 anni. La gran parte della carriera di quello che è considerato il più grande giocatore di sempre si è svolta nei New England Patriots, con cui ha disputato 20 campionati, vincendone 6 campionati. Nel 2020 la nuova sfida con il passaggio ai Tampa Bay e, di nuovo, il massimo trofeo. ?? pic.twitter.com/B3KKl7DFk3 — Tom(@Tom) February 1, 2022, sposato con la modella brasiliana Gisele Bündchen da cui ha avuto due figli, ...

