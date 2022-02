Don Corsi, il prete si barrica nell'ufficio postale e non vuole mostrare il Green pass: arrivano i carabinieri (Di martedì 1 febbraio 2022) Succede anche questo, in Italia. Un sacerdote rischia la denuncia per interruzione di pubblico esercizio dopo aver preteso di pagare alcune bollette alla posta senza mostrare il Green pass.... Leggi su ilmattino (Di martedì 1 febbraio 2022) Succede anche questo, in Italia. Un sacerdote rischia la denuncia per interruzione di pubblico esercizio dopo averso di pagare alcune bollette alla posta senzail....

