Discarica di Malagrotta | ufficialmente si bonifica | ma in realtà riapre il feudo privato di Cerroni

Per bonificare la Discarica di Malagrotta dai rifiuti verranno utilizzati gli scarti degli impianti di trattamento rifiuti, e sfruttati i fondi europei sperando poi di recuperare quelle somme dalla società di Manlio Cerroni in amministrazione giudiziaria. In tal modo il Campidoglio risparmierà sulla spazzatura da portare fuori dalla città. Sembra questo l'incredibile piano messo a punto dalla giunta di Roberto Gualtieri e dalla Regione Lazio per evitare l'infrazione europea sulla Discarica più grande Discarica d'Europa, chiusa dopo anni di tira e molla otto anni fa dall'allora sindaco Ignazio Marino, ma mai messa in sicurezza e mai sostituita con una vera alternativa che consenta di gestire la monnezza capitale. Una vicenda su cui 5S e FdI stanno dando battaglia, ma negata dal Pd.

