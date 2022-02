Dietro il festival saudita la regia (nascosta) di Vice: lo scoop del Guardian imbarazza il gruppo americano (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Guardian svela chi c’è Dietro il festival musicale di Azimuth. Secondo il quotidiano inglese, a organizzare la rassegna nel deserto dell’Arabia saudita nel marzo del 2020 sarebbe stato Vice Media, la nota società di media digitali di origine statunitense-canadese. Stando a quanto si apprende, l’affare sarebbe risultato piuttosto redditizio per l’azienda made in Usa, nonostante il basso profilo tenuto in termini di pubblicità in Occidente. Una scelta, quella di non sponsorizzare il festival di Azimuth, dettata da una ragione precisa: la decisione, presa nel 2017, di interrompere tutti i lavori in Arabia saudita in seguito all’uccisione del giornalista del Washington Post Jamal Khashoggi. Per questo Vice Media ha speso circa 20 milioni di dollari per ... Leggi su open.online (Di martedì 1 febbraio 2022) Ilsvela chi c’èilmusicale di Azimuth. Secondo il quotidiano inglese, a organizzare la rassegna nel deserto dell’Arabianel marzo del 2020 sarebbe statoMedia, la nota società di media digitali di origine statunitense-canadese. Stando a quanto si apprende, l’affare sarebbe risultato piuttosto redditizio per l’azienda made in Usa, nonostante il basso profilo tenuto in termini di pubblicità in Occidente. Una scelta, quella di non sponsorizzare ildi Azimuth, dettata da una ragione precisa: la decisione, presa nel 2017, di interrompere tutti i lavori in Arabiain seguito all’uccisione del giornalista del Washington Post Jamal Khashoggi. Per questoMedia ha speso circa 20 milioni di dollari per ...

