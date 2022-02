Dietro al gioco al massacro c' era Zampetti Quirinale | bomba dalle sacre stanze | il patto stretto dal segretario generale

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 febbraio 2022) «Il nonno ha fatto giocare i suoi bambini ed è stato bravissimo: ci ha fatto andare tutti ai giardinetti». Onorevole Michaela Biancofiore, deputata di Coraggio Italia, il nonno sarebbe Sergio Mattarella? «Lo dico con rispetto, sia chiaro. Non ho nulla contro il presidente Mattarella, chiedere se ci va bene votare Mattarella è come chiederci se vogliamo bene alla mamma e tutti vogliono bene alla mamma». Ma? «Ma sono sgomenta, indignata, schifata da come è stata condotta la partita. Soprattutto da parte del centrodestra, che ha bruciato un candidato dopo l'altro e non si è battuto abbastanza per vincere, mentre ne aveva le possibilità. Inoltre, penso che dal Colle siano arrivate indicazioni precise. Tutto è andato secondo i piani del». Sta dicendo che Mattarella non aveva alcuna intenzione di traslocare? «Sto dicendo che vicino a Mattarella hanno lavorato ...