Di Maio a pranzo con Belloni | tra le righe | un messaggio a Conte

(Di martedì 1 febbraio 2022) stata una delle papabili per il ruolo di Presidente della Repubblica ma il suo nome è stato 'bruciato' per l'opposizione di chi non vedeva compatibilità tra il suo ruolo di direttrice del Dis e la ...

Advertising

petergomezblog : Di Maio incontra Raggi e poi va a pranzo con Belloni. La responsabile del Dis: “Tra noi amicizia solida, il ministr… - il_pucciarelli : Il pranzo tra Di Maio e Belloni e la strana alleanza tra Di Maio e Raggi [certificata anche dall'assunzione di ben… - fattoquotidiano : Luigi Di Maio a pranzo con Elisabetta Belloni. La capa dei Servizi segreti: “Tra noi amicizia solida, il ministro è… - Marilena0407 : RT @Moonlightshad1: Quando Di Maio va a pranzo al ristorante si porta sempre il fotografo o lo fa solo in occasioni particolari? renzi a q… - nuccia20 : RT @VIGELLI: Oggi, si dice che, Di Maio abbia visto la Raggi, pranzo con Belloni, telefonata con Appendino, quindi 'A TUTTE DONNE... E VAI… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio pranzo

Conte accusa Di: "Quelle di Belloni e Severino erano candidature di cui avevamo discusso, ... Per tutta risposta il ministro degli Esteri ha avuto un'intensa giornata di incontri: acon ...Molti parlamentari sono scontenti dell'ex premier' Sullo stesso argomento: Quirinale,Di- Belloni. Il ministro stoppa i veleni sulla direttrice del Dis Conte accusa Diper il flop ...Dopo le accuse dell'ex premier il ministro degli Esteri ha postato sui social una foto di un pranzo con la direttrice del dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) ...Giornata di incontri per Luigi Di Maio che in mattinata ha incontato l'ex sindaco di Roma Virginia Raggi e poi, a pranzo, la direttrice del Dis Elisabetta Belloni. Il lungo incontro tra il ministro ...