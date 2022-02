Derby, il prato di San Siro sistemato e verniciato per Inter-Milan (Di martedì 1 febbraio 2022) Si avvicina Inter-Milan e l'attenzione è anche sul prato di San Siro, che si è rifatto il look in vista del Derby di sabato pomeriggio. Leggi su pianetamilan (Di martedì 1 febbraio 2022) Si avvicinae l'attenzione è anche suldi San, che si è rifatto il look in vista deldi sabato pomeriggio.

Advertising

PianetaMilan : #DerbyMilano, il prato di #SanSiro sistemato e verniciato per #InterMilan #ACMilan #SempreMilan - sportli26181512 : Verso Inter-Milan, il prato di San Siro si rifà il look: sistemato ma anche verniciato: Dopo il tour de force di ge… - RepMilan : Una mano di vernice per la tv, il prato di San Siro si mette il vestito per il derby - ILPep90 : RT @calcioesport360: ?? È in corso la modifica del prato di San Siro. Il processo costerà € 400.000 e il campo sarà pronto per il derby di M… - JoviAcm : RT @calcioesport360: ?? È in corso la modifica del prato di San Siro. Il processo costerà € 400.000 e il campo sarà pronto per il derby di M… -