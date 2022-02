Dayane Mello rivela nuovi dettagli per l’atteso evento “LOVE DAY” (VIDEO)

Leggi su 361magazine

(Di martedì 1 febbraio 2022) La modellaincuriosisce i fanndodel suoDAY”: ecco le sue parole La modella e imprenditriceha incuriosito ancora di più i fan nelle ultime ore attraverso il suo profilo Instagram riguardo l’del 4 febbraio. Venerdì finalmente la modella potrà incontrare diversi fan a Verona per vivere insieme a loro una magica ed indimenticabile giornata. L’DAY” ha riscosso un clamoroso successo da parte dei fan registrandosi attraverso una box domande su Instagram rilasciando solo alcuni dati personali in privato per poter essere contattati dallo staff di. Nelle ultime ore...