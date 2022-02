Damiano dei Maneskin e quella incredibile “somiglianza” con Lady Diana (Di martedì 1 febbraio 2022) Dalla loro vittoria all’Eurovision Song Contest è un continuo parlare dei Maneskin, la band rivelazione dell’anno. Dopo le polemiche sul presunto uso di cocaina da parte di Damiano (poi smentito ufficialmente) e le terribili frasi pronunciate dalla tv bierolussa, adesso il frontman del gruppo è nuovamente sotto la lente di ingrandimento. Ma questa volta la motivazione è decisamente più divertente. incredibile ma vero, qualcuno su Twitter ha notato alcune somiglianze tra il cantante della band e Lady Diana. In particolar modo gli occhi avrebbero attirato la curiosità di alcuni utenti, perlopiù stranieri e il collage realizzato da una di loro è diventato virale, scatenando le più assurde teorie complottiste e raggiungendo quasi 100mila like. Ormai infatti tutta l’Europa parla dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Dalla loro vittoria all’Eurovision Song Contest è un continuo parlare dei, la band rivelazione dell’anno. Dopo le polemiche sul presunto uso di cocaina da parte di(poi smentito ufficialmente) e le terribili frasi pronunciate dalla tv bierolussa, adesso il frontman del gruppo è nuovamente sotto la lente di ingrandimento. Ma questa volta la motivazione è decisamente più divertente.ma vero, qualcuno su Twitter ha notato alcune somiglianze tra il cantante della band e. In particolar modo gli occhi avrebbero attirato la curiosità di alcuni utenti, perlopiù stranieri e il collage realizzato da una di loro è diventato virale, scatenando le più assurde teorie complottiste e raggiungendo quasi 100mila like. Ormai infatti tutta l’Europa parla dei ...

