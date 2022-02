Dal Pino lascia Lega A “Impossibile proseguire dagli Usa”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Cari Presidenti, cari Deti, cari membri del Collegio dei Revisori e dell'Organismo di Vigilanza, in gennaio ho trasferito in California il centro della mia vita professionale e familiare. E' pertantocontinuare nel mio ruolo di Presidente della Serie A. E' stato un onore presiedere l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione di questa Associazione e ringrazio tutti Voi per i due anni trascorsi insieme”. Comincia così la lettera inviata da Paolo Dalai presidenti delle società di Serie A, ai consiglieri dellae per conoscenza al presidente della Federcalcio Gabriele Gravina per rassegnare le dimissioni. “Sin dall'inizio del mio mandato ho cercato di affrontare i temi critici della Governance della Serie A e dell'innovazione, portando avanti la creazione di una Media Company ...