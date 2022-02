Dal Pino lascia Lega A “Impossibile proseguire dagli Usa”

(Di martedì 1 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Cari Presidenti, cari Deti, cari membri del Collegio dei Revisori e dell’Organismo di Vigilanza, in gennaio ho trasferito in California il centro della mia vita professionale e familiare. E’ pertantocontinuare nel mio ruolo di Presidente della Serie A. E’ stato un onore presiedere l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione di questa Associazione e ringrazio tutti Voi per i due anni trascorsi insieme”. Comincia così la lettera inviata da Paolo Dalai presidenti delle società di Serie A, ai consiglieri dellae per conoscenza al presidente della Federcalcio Gabriele Gravina per rassegnare le dimissioni. “Sin dall’inizio del mio mandato ho cercato di affrontare i temi critici della Governance della Serie A e dell’innovazione, portando avanti la creazione di una Media ...

AAlciato : Si è dimesso il presidente della @SerieA, Paolo Dal Pino.

In piena emergenza, con gli stadi ancora mezzi chiusi, i bilanci per aria, le richieste di aiuti al governo, la Serie A si ritrova senza presidente. Il n.1 della Lega Calcio, Paolo, è dimissionario : che sia per ragioni personali (come da motivazione ufficiale) o per le tensioni latenti che vanno avanti da giorni e ora sono pronte ad esplodere, poco cambia. Il pallone ...Commenta per primo Questa la lettera di commiato con cui Paolosi è dimesso dalla carica di presidente della Lega serie A : 'Cari Presidenti, cari Delegati, cari membri del Collegio dei Revisori e dell'Organismo di Vigilanza, in gennaio ho trasferito in ...Sono giunte poco fa le dimissioni di Paolo Dal Pino dal ruolo di presidente della Lega Serie A. Dal Pino ha spiegato la scelta in una lettera indirizzata ai 20 club di Serie A. Queste le sue parole, ...Milano, 1 feb. – (Adnkronos) – Questa mattina il Presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha rassegnato le sue dimissioni indirizzando una lettera ai Presidenti dei Club di A motivando la sua ...