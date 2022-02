"Dai Maneskin conciato così?". Amadeus umiliato da Selvaggia Lucarelli: il dettaglio imbarazzante | Guarda (Di martedì 1 febbraio 2022) Amadeus sorprende tutti, ma forse non basta a qualcuno. E quando annuncia l'arrivo dei Maneskin, che sono super ospiti di questo Sanremo, spunta un fuoriprogramma inaspettato: il conduttore mette il cappotto ed indossa un cappello, poi raggiunge l'uscita dell'Ariston. Sale a bordo di una Golf-car e va a prendere i quattro ragazzi romani applauditi in tutto il mondo. La scena in poco tempo diventa virale, super cliccata. Tutto nasce dopo una scommessa. Che Amadeus racconta così: "Gli avevo detto che se fossero venuti a Sanremo sarei andato a prenderli. Due ore fa mi hanno chiamato chiedendomi 'a che ora passi a prenderci?' È la prima volta in 72 anni che accade una cosa simile - dice Amadeus - ma per i Maneskin questo ed altro". Ma quella che agli occhi di tutti appare come una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022)sorprende tutti, ma forse non basta a qualcuno. E quando annuncia l'arrivo dei, che sono super ospiti di questo Sanremo, spunta un fuoriprogramma inaspettato: il conduttore mette il cappotto ed indossa un cappello, poi raggiunge l'uscita dell'Ariston. Sale a bordo di una Golf-car e va a prendere i quattro ragazzi romani applauditi in tutto il mondo. La scena in poco tempo diventa virale, super cliccata. Tutto nasce dopo una scommessa. Cheracconta: "Gli avevo detto che se fossero venuti a Sanremo sarei andato a prenderli. Due ore fa mi hanno chiamato chiedendomi 'a che ora passi a prenderci?' È la prima volta in 72 anni che accade una cosa simile - dice- ma per iquesto ed altro". Ma quella che agli occhi di tutti appare come una ...

