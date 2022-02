Da Speranza a Provenzano, il centrosinistra punta al proporzionale (Di martedì 1 febbraio 2022) «Con la rielezione di Sergio Mattarella ha vinto l’Italia», dice Peppe Provenzano, vicesegretario del Pd, a Repubblica. «Noi ci siamo messi al servizio dell’interesse generale, respingendo l’assalto della destra che è la vera sconfitta di questo passaggio. E infatti sta deflagrando». Ma, precisa Provenzano, «io non mi unisco al coro di chi parla di una sconfitta della politica perché la rielezione ha avuto per protagonista il Parlamento. Noi ne abbiamo assecondato la spinta, che non era dettata da un istinto di autoconservazione ma indicava un’uscita di sicurezza dinnanzi, questo sì, a un sistema politico destrutturato. Ciò che non ha funzionato è il rapporto fra alcuni leader e i propri gruppi, perciò occorre ricostruire partiti veri. Il Pd è l’unico rimasto, anche per questo ne è uscito meglio». Come si rimedia? «Con una riforma della politica, tanto ... Leggi su linkiesta (Di martedì 1 febbraio 2022) «Con la rielezione di Sergio Mattarella ha vinto l’Italia», dice Peppe, vicesegretario del Pd, a Repubblica. «Noi ci siamo messi al servizio dell’interesse generale, respingendo l’assalto della destra che è la vera sconfitta di questo passaggio. E infatti sta deflagrando». Ma, precisa, «io non mi unisco al coro di chi parla di una sconfitta della politica perché la rielezione ha avuto per protagonista il Parlamento. Noi ne abbiamo assecondato la spinta, che non era dettata da un istinto di autoconservazione ma indicava un’uscita di sicurezza dinnanzi, questo sì, a un sistema politico destrutturato. Ciò che non ha funzionato è il rapporto fra alcuni leader e i propri gruppi, perciò occorre ricostruire partiti veri. Il Pd è l’unico rimasto, anche per questo ne è uscito meglio». Come si rimedia? «Con una riforma della politica, tanto ...

