Da oggi le multe farsa agli over 50 No Vax. La minisanzione da 100 euro non è servita a spingere le vaccinazioni. L’ammenda irrisoria rispetto ai 3.600 euro dell’Austria si è trasformata in un incentivo per chi insiste a rifiutare il vaccino (Di martedì 1 febbraio 2022) Una frase azzeccata Giorgia Meloni l’ha detta ieri: “In Italia non cambia nulla per non cambiare nulla”. Invertendo il famoso aforisma del Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa con Tancredi Falconieri che dice: “Se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la repubblica in quattro e quattr’otto. Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”. Ecco in Italia – invece – non cambia mai nulla. Lo Stato erutta fuoco e lapilli per poi partorire il famoso topolino, in questo caso una ridicola multa di 100 euro per i no vax over 50 (leggi l’articolo). Infatti da oggi l’Agenzia delle Entrate, incrociando i dati, comincerà ad inviare le sanzioni da 100 euro a circa un milione e settecentomila indisciplinati over 50 che persistono a non vaccinarsi, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 1 febbraio 2022) Una frase azzeccata Giorgia Meloni l’ha detta ieri: “In Italia non cambia nulla per non cambiare nulla”. Invertendo il famoso aforisma del Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa con Tancredi Falconieri che dice: “Se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la repubblica in quattro e quattr’otto. Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”. Ecco in Italia – invece – non cambia mai nulla. Lo Stato erutta fuoco e lapilli per poi partorire il famoso topolino, in questo caso una ridicola multa di 100per i no vax50 (leggi l’articolo). Infatti dal’Agenzia delle Entrate, incrociando i dati, comincerà ad inviare le sanzioni da 100a circa un milione e settecentomila indisciplinati50 che persistono a non vaccinarsi, ...

Advertising

fanpage : Da oggi #1febbraio scattano le multe da 100 euro per gli over 50 che non si sono vaccinati contro il Covid, sono a… - GianniVezzani1 : RT @LaVeritaWeb: Da oggi, multe agli over 50 non vaccinati: dal 15 dovranno esibire il super pass sul lavoro. Quello «base» serve pure per… - itsbendyblue : RT @1V4vendetta: buongiornissimo da oggi arresti domiciliari e multe per tutti per non aver commesso nessun reato ?????? vaccynatevi tutti - MaryZar42 : RT @SHIN_Fafnhir: @Adnkronos @cris_cersei In Italia lo stato d'emergenza non rinnovabile oggi si rinnova contro la costituzione. Sempre ogg… - dottorossonero : RT @LaVeritaWeb: Da oggi, multe agli over 50 non vaccinati: dal 15 dovranno esibire il super pass sul lavoro. Quello «base» serve pure per… -