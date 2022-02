Da Meloni a Forza Italia | l’isolamento di Salvini | “Il partito repubblicano? Mossa per non far andare Berlusconi col centro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 febbraio 2022) A tre giorni della rielezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica, ildestra sembra evaporato. I rapporti sono gelidi e i singoli partiti viaggiano in ordine sparso. Segno che per ricostruire qualcosa sulle macerie lasciate dalle votazioni per il Quirinale ci vorrà molto tempo. Di tempo però ce n’è poco dato che in primavera molte città importanti andranno al voto e si devono scegliere i candidati. Palermo, Parma, Piacenza, Genova, L’Aquila, Como, Lucca, Padova, Verona sono solo alcuni dei capoluoghi alle urne. Già in Liguria, per esempio, traballa la giunta di Giovanni Toti sotto i colpi delle parole di Edoardo Rixi: “Toti è stato scorretto, ora valuteremo tutte le alleanze”, dice il leghista riferendosi al Colle ma anche a un presunto incontro del governatore con Claudio Burlando. “La giunta ligure non è a rischio, ma Toti non è superman”, ...