Da che parte stanno Lega e Forza Italia? La provocazione di Lucaselli (FdI) (Di martedì 1 febbraio 2022) L'ipotesi di federazione tra Lega e Forza Italia? "Noi non siamo mai stati interessati, figurarsi ora dopo quanto successo con l'elezione del Presidente della Repubblica". La legge elettorale? "Misurerà la reale voglia di centrodestra di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi: nel nostro orizzonte c'è solo il maggioritario". Le eventuali ripercussioni sul territorio? "In linea di massima non penso ci saranno grossi scossoni a livello locale". Parola di Ylenja Lucaselli, deputata di Fratelli d'Italia e componente della commissione Bilancio della Camera, che in questa conversazione con Formiche.net ha fatto il punto della situazione sui rapporti nel centrodestra a seguito della rottura che si è consumata nei giorni scorsi sul Quirinale. Onorevole Lucaselli, vista dalla prospettiva di ...

