Da "Allegri sta distruggendo Dybala" a "Ibra geloso": le frasi celebri di Zamparini (Di martedì 1 febbraio 2022) morto nella notte all'Ospedale Cotignola di Ravenna l'ex patron del Palermo e del Venezia Maurizio Zamparini. Ecco le sue frasi celebri Leggi su video.gazzetta (Di martedì 1 febbraio 2022) morto nella notte all'Ospedale Cotignola di Ravenna l'ex patron del Palermo e del Venezia Maurizio. Ecco le sue

Advertising

DAZN_IT : VLAHOVIC-JUVE, COSA STA SUCCEDENDO? ?? ??I retroscena della trattativa, i momenti decisivi e il suo inserimento nell… - _Morik92_ : La #Juve per #Kulusevski chiede l'obbligo di riscatto. Il giocatore non è mai stato tra i giocatori incredibili per… - InvernizziCarlo : @mirkonicolino Personalmente la ritengo una panzana per 2 motivi. 1 con Zakaria la Juve ha già in teoria preso quel… - JTO05 : @RobbsRoys Zakaria è costato un tozzo di pane, in rapporto ai prezzi di oggi, ed è arrivato al posto di due CC che… - leonida43725055 : @_Morik92_ ???????? se gioca. Poi allegri dira: ha giocato 70 minuti in nazionale dobbiamo vedere come sta fisicamente… -