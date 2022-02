Crozza-Mattarella e il piano diabolico per restare al Quirinale | “Cari creduloni | care credulone | sono mesi che ci lavoro”

(Di martedì 1 febbraio 2022) Dopo il successo di ascolti dell’ultima stagione, Maurizioè pronto a tornare con Fratelli di– sul Nove e in streaming su discovery+ – e non poteva non trasformarsi in una delle sue maschere più esilaranti: Sergio. Il neoeletto presidente della Repubblica ammette sornione di avere ordito tutto unperal: “Purtroppocostretto ain questi 110mila metri quadrati calpestabili, servito, riverito… colazionato., chi l’ha pensato questoche ci…”. L'articolo ...

Nessuno in questi giorni ricorda come il ruolo di Sergioall'inizio del suo mandato fu vissuto e interpretato dai media. Appariva come la scelta ... Memorabili le imitazioni diall'...Benché Maurizione faccia la caricatura di un vecchio signore che straparla prima di cadere in un improvviso ... il quale reagì rompendo il Patto del Nazareno e proponendo Sergio. Una ...Salvini che dà troppa retta a Borghi, Casellati risentita, Letta che non è più lui da quando è tornato da Parigi. E poi Renzi, Berlusconi, Conte e Elle Macpherson. Il nostro Quirinalista fisso svela u ...Nessuno in questi giorni ricorda come il ruolo di Sergio Mattarella all’inizio del suo mandato fu vissuto e interpretato dai media. Appariva come la scelta di Renzi che voleva una figura che non gli f ...