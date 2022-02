Crosetto | ' Tutti i tassisti mi chiamano presidente'

(Di martedì 1 febbraio 2022) L'imprenditore, il cui nome è uscito più volte durante lo scrutinio dei voti per eleggere il capo dello Stato, è intervenuto a ...

L'imprenditore, il cui nome è uscito più volte durante lo scrutinio dei voti per eleggere il capo dello Stato, è intervenuto a ...Ma lo stesso si può dire per quasii loro capi. Un anno di più al Governo è meglio di niente, ... 63 delegati, per determinare la svolta, benché i 115 voti ae 90 a Nordio, testimoniano ...Una vignetta di Krancic su Mattarella . A proposito della (ri)elezione del Capo dello Stato, un mio vecchio amico e compagno di liceo, con la saggezza propria dei popoli mediterra ...Fassina su Draghi e la trattativa Quirinale: "Il parlamento voleva Mattarella. Ho qualche dubbio su Draghi rafforzato. Progetto grande centro c'è da tempo" ...