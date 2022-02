Crisi ucraina: navi russe davanti alla Sicilia, Draghi chiama Putin (Di martedì 1 febbraio 2022) Le relazioni bilaterali fra l’Italia e la Russia ma anche e soprattutto la Crisi fra Mosca e l’ucraina. Questi i temi che il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha affrontato oggi 1 febbraio in una conversazione telefonica con il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Russia-ucraina-Italia, il nodo del gas Il premier Draghi ha sottolineato l’importanza di adoperarsi per una de-escalation delle tensioni alla luce delle gravi conseguenze che avrebbe un inasprimento della Crisi. Il Presidente del Consiglio e il leader della Russia hanno concordato un impegno comune per una soluzione sostenibile e durevole della tensione fra Mosca e Kiev. Così come l’esigenza di ricostruire un clima di fiducia. Nella telefonata con Draghi, ... Leggi su velvetmag (Di martedì 1 febbraio 2022) Le relazioni bilaterali fra l’Italia e la Russia ma anche e soprattutto lafra Mosca e l’. Questi i temi che il Presidente del Consiglio, Mario, ha affrontato oggi 1 febbraio in una conversazione telefonica con il Presidente della Federazione Russa, Vladimir. Russia--Italia, il nodo del gas Il premierha sottolineato l’importanza di adoperarsi per una de-escalation delle tensioniluce delle gravi conseguenze che avrebbe un inasprimento della. Il Presidente del Consiglio e il leader della Russia hanno concordato un impegno comune per una soluzione sostenibile e durevole della tensione fra Mosca e Kiev. Così come l’esigenza di ricostruire un clima di fiducia. Nella telefonata con, ...

