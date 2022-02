Crisi ucraina | Draghi sente Putin Tra i temi sul tavolo anche il gas

Leggi su formiche

(Di martedì 1 febbraio 2022) Febbraio si apre con la prima telefonata dell’anno nuovo tra Marioe Vladimir. Vuoi per le festività natalizie, vuoi per l’elezione del presidente della Repubblica italiana, la consuetudine tra il presidente del Consiglio e il leader russo si era interrotta tra dicembre e gennaio dopo quattro telefonate in altrettanti mesi, da agosto a novembre. Al centro dei colloqui, spiega una nota di Palazzo Chigi, vi sono stati gli ultimi sviluppi dellae le relazioni bilaterali. Il presidente, si legge, ha sottolineato l’importanza di adoperarsi per una de-escalation delle tensioni alla luce delle gravi conseguenze che avrebbe un inasprimento della– probabilmente il riferimento è soprattutto alla questione energetica, già al centro della recente indagine ...