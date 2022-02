Criminalità | ritrovate due pistole e munizioni a Pianura

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti del Commissariatohanno effettuato un controllo in via Pisani, a Napoli, dove hanno rinvenuto e sequestrato, in un’intercapedine ricavata in un muro coperto da sterpaglie, tre buste contenenti una pistola “Glock” 19 e una pistola “Glock” 17, entrambe con matricola abrasa, e 78di diverso calibro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.