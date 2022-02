Credito alle Pmi, in Campania giù le richieste (-14,6%) nel 2021. Ma aumenta l’importo medio richiesto (+29,3%) (Di martedì 1 febbraio 2022) Nell’anno da poco concluso la graduale ripresa dell’economia nazionale ha contribuito a modificare l’atteggiamento delle imprese rispetto al 2020, anno in cui la crisi di liquidità determinata dalla diffusione della pandemia e le misure straordinarie varate dalle istituzioni avevano stimolato le aziende a rivolgersi agli Istituti di Credito in modo massiccio per importi più contenuti. A livello nazionale, il numero delle richieste di Credito è diminuito del -14,5% ma il saldo complessivo resta comunque positivo rispetto ai livelli pre-pandemia (+5,9% il confronto con il 2019). Entrando nel dettaglio, le imprese individuali nel 2021 hanno fatto segnare una contrazione delle richieste del -25,3% contro il -7,5% delle società di capitali. Va però segnalato il contemporaneo aumento ... Leggi su ildenaro (Di martedì 1 febbraio 2022) Nell’anno da poco concluso la graduale ripresa dell’economia nazionale ha contribuito a modificare l’atteggiamento delle imprese rispetto al 2020, anno in cui la crisi di liquidità determinata dalla diffusione della pandemia e le misure straordinarie varate distituzioni avevano stimolato le aziende a rivolgersi agli Istituti diin modo massiccio per importi più contenuti. A livello nazionale, il numero dellediè diminuito del -14,5% ma il saldo complessivo resta comunque positivo rispetto ai livelli pre-pandemia (+5,9% il confronto con il 2019). Entrando nel dettaglio, le imprese individuali nelhanno fatto segnare una contrazione delledel -25,3% contro il -7,5% delle società di capitali. Va però segnalato il contemporaneo aumento ...

Advertising

chefcicciolo : Se si interrompe la domanda di #credito delle imprese alle banche come certificato da Bankitalia, non è un bel segn… - bancaditalia : #BankLendingSurvey Nel 4°trimestre 2021 i criteri di offerta sui #prestiti alle #imprese hanno mostrato un lieve a… - Riparte_Italia : RT @UfficioStampaBI: Nel 4°trim2021 i criteri di offerta sui #prestiti alle #imprese hanno mostrato un lieve allentamento, riconducibile a… - riviera24 : Credito alle imprese, Imperia scivola al penultimo posto nel ranking nazionale - Riviera24 - lololoyu : @Sara74927299 #PRELEMI Stronza tu sei heters che scrivi sempre per denigrare. È vero il ho scritto per rabbia perch… -