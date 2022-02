Covid | vaccino agli under 5 | Pfizer chiede l' autorizzazione alla Fda

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) I test condotti sulla fascia di età 2-4 hanno dimostrato come la doppia dose sia sicura ma non darebbe la risposta immunitaria attesa, così stanno sperimentando la terza dose per i più piccoli

... sintetizzano le corrette modalità di gestione del bambino e dell'adolescentepositivo a casa.ai bambini: 10 risposte ai dubbi più frequenti guarda le foto 1. Terapia corretta per gli ...bambini 6 mesi - 5 anni , si accelerano i tempi. Come riportato dal Washington Post , nelle prossime ore Pfizer potrebbe inoltrare all'ente regolatore americano l'autorizzazione di ...La Francia come la Danimarca: il Covid fa meno paura. Niente più mascherine all'aperto ... rispetto alla media Ue del 45%. Vaccini, che, proprio secondo uno studio danese, sono ancora più efficaci ...La quarantena per i vaccinati? «In pensione fra tre settimane». La Dad a scuola? «Probabilmente non ha più senso, ma che almeno non duri più di 5 giorni». Così Guido Rasi già direttore generale ...