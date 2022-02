Covid, Speranza: “Vaccini hanno salvato migliaia di vite” (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “I Vaccini ci hanno reso più forti e salvato migliaia di vite e permesso ai Paesi di far ripartire le loro economie”. Lo ribadisce il ministro della Salute Roberto Speranza che sottolinea l’importanza della campagna vaccinale. 50 milioni le dosi donate finora. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Icireso più forti edie permesso ai Paesi di far ripartire le loro economie”. Lo ribadisce il ministro della Salute Robertoche sottolinea l’importanza della campagna vaccinale. 50 milioni le dosi donate finora. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Speranza Covid, Speranza: "Vaccini hanno salvato migliaia di vite" 50 milioni le dosi donate "I vaccini ci hanno reso più forti e salvato migliaia di vite e permesso ai Paesi di far ripartire le loro economie". Lo ribadisce il ministro della Salute Roberto Speranza che sottolinea l'importanza della campagna vaccinale. 50 milioni le dosi donate finora.

Obbligo vaccinale e Green pass nei negozi, le nuove regole da oggi. Il ministro Speranza: 'Possiamo iniziare a progettare fase nuova' ...parla anche il ministro della Salute Roberto Speranza : 'Dobbiamo restare prudenti e con i piedi per terra, ma possiamo iniziare a progettare una fase nuova, un tempo nuovo nella lotta al Covid' ...

Coronavirus, Speranza: possiamo guardare con cautela a fase nuova TGCOM Cittadinanzattiva a Speranza: abbattere la "burocrazia da Covid" Consentire il ritiro dei farmaci antivirali presso le farmacie di comunità; semplificare ed uniformare le procedure per il rientro a scuola; superare disfunzioni del sistema che non sempre rende dispo ...

Festival di Sanremo. Mons. Suetta: “Sentire la responsabilità del valore di questa vetrina” L’edizione di quest’anno sarà anche la seconda dopo l’emergenza Covid. Come vede la situazione rispetto allo ... di rimandare di un mese l’edizione di quest’anno, con la speranza di essere usciti ...

