Covid, scoperto segreto immunità innata: difende anche da Omicron (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nell'immunità innata, la prima linea di difesa con un ruolo chiave nella resistenza ai patogeni, si nasconde un nuovo meccanismo di protezione da Covid-19 e dalle sue varianti, compresa Omicron. E' la scoperta pubblicata su 'Nature Immunology' da Matteo Stravalaci, ricercatore di Humanitas, e Isabel Pagani, ricercatrice dell'Irccs ospedale San Raffaele di Milano, e da un team di scienziati coordinati da Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas e professore emerito Humanitas University, Cecilia Garlanda, ricercatrice e docente di Humanitas University, ed Elisa Vicenzi, responsabile dell'Unità di Ricerca in patogenesi virale e biosicurezza del San Raffaele. Lo studio ha coinvolto anche Fondazione Toscana Life Sciences con Rino Rappuoli, l'Istituto di ricerca in biomedicina ...

