Covid oggi Toscana, 9.877 contagi: bollettino 1 febbraio (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 9.877 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 1 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipato sui social dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 9.877 s u 85.181 test di cui 15.552 tamponi molecolari e 69.629 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 11,60% (73,0% sulle prime diagnosi)", scrive Giani su Telegram, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 8.239.782. L'articolo proviene da Italia Sera.

