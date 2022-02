Covid oggi Russia, 125.836 contagi: casi trainati da Omicron (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Continua a correre il contagio da Covid-19 in Russia, dove si sta sempre più diffondendo la variante Omicron. Secondo gli ultimi dati della task force incaricata di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese, nelle ultime 24 ore si è registrata la cifra record di 125.836 casi. Superato, quindi, il record di ieri di 124.070 contagi. Nell’ultima giornata, inoltre, secondo le stime del governo di Mosca sono 663 le persone che hanno perso la vita per complicanze dopo aver contratto l’infezione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Continua a correre ilo da-19 in, dove si sta sempre più diffondendo la variante. Secondo gli ultimi dati della task force incaricata di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese, nelle ultime 24 ore si è registrata la cifra record di 125.836. Superato, quindi, il record di ieri di 124.070. Nell’ultima giornata, inoltre, secondo le stime del governo di Mosca sono 663 le persone che hanno perso la vita per complicanze dopo aver contratto l’infezione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

