Covid oggi Puglia | 8 595 contagi e 18 morti | bollettino 1 febbraio

Advertising

Adnkronos : #Danimarca elimina #greenpass e mascherina da oggi. - borghi_claudio : Finito il #Quirinale2022 oggi è tornato il covid. Per una settimana era magicamente sparito. Fortunatamente c'è S… - fanpage : La Danimarca 'dichiara' la fine della pandemia. Da oggi il Paese dice addio a tutte le restrizioni anti contagio: n… - AcerboLivio : Covid, dalle mascherine al Green pass: ecco quali misure entrano in vigore da oggi – Sky TG24 - Efisio31251859 : RT @Adnkronos: #Danimarca elimina #greenpass e mascherina da oggi. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Sky Tg24

Il Canada èancora di più un paese normale. Infatti da qualche giorno la vita in Canada sembra proprio ...(ed altri aggiunti) che stanno manifestando contro alcune delle politiche anti -del ...Spera di uscire al più presto, entro la giornata di. Ma ancora non si hanno delle certezze al ...scorsi la Enardu è finita al centro dell'attenzione per i suoi commenti sul vaccino per il- ...nuovi casi di Covid in Puglia su soltanto 20.437 tamponi. Un netto calo di test rispetto ai giorni scorsi, forse dovuto all’effetto weekend. (l'Immediato) Sono 2.209 i nuovi casi di positività al ...In Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 303 nuovi casi positivi al Covid-19 e c'è stato un decesso. Le guarigioni sono state 440. Il numero di attuali contagiati scende a 4.500, di ...