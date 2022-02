Covid oggi Italia | Sileri | “Ne stiamo uscendo | inizieremo fase normalità”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dalla pandemia di“neunadicon convivenza con il virus. Passiamo dalla pandemia all’endemia”. Lo ha rimarcato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, a margine della presentazione a Roma del tram ‘Uniamo’, promosso dalla Federazionena malattie rare, dedicato alle patologie orfane. “Fin dall’inizio del mio incarico – ha poi spiegato – ho detto che sarei rimasto in politica solo per 5 anni. Non ho cambiato idea e tornerò a fare il chirurgo”. “Le malattie rare, come altre patologie – ha continuato-, sono rimaste indietro.dobbiamo parlare, visto che ilsta facendo marcia indietro, delle altre malattie e di ...