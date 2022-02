Covid oggi Italia | bollettino Protezione Civile e contagi regioni 1 febbraio

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ilcon i numeriin, martedì 12022, dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda Coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto su campagna vaccinale e il booster nel giorno dell’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per gli over 50 e delle nuove regole sul Green pass. Ecco i dati di, regione per regione: Sono 16.045 i nuovida Coronavirus, 12022 in Veneto, secondo i dati-19 ...