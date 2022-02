(Di martedì 1 febbraio 2022) Sono 133.142 i nuovida Coronavirus in, 12022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute.

Adnkronos : #Danimarca elimina #greenpass e mascherina da oggi. - Agenzia_Ansa : In Danimarca da oggi stop a tutte le misure restrittive anti-Covid #ANSA - fanpage : La Danimarca 'dichiara' la fine della pandemia. Da oggi il Paese dice addio a tutte le restrizioni anti contagio: n… - zazoomblog : Covid oggi Italia 133.142 contagi e 427 morti: bollettino 1 febbraio - #Covid #Italia #133.142 #contagi - tiber_h : RT @Adnkronos: #Danimarca elimina #greenpass e mascherina da oggi. -

Balzano da 57.715 a 133mila i contagiin Italia, con oltre 400mila tamponi in più di ieri. Ma la curva è comunque in discesa, visto ... Il Veneto registra 16.045 nuovi contaginelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 57.715, dato decisamente basso anche perché riferito al weekend. Le vittime sono ...