Covid oggi Campania, 13.857 contagi e 63 morti: bollettino 1 febbraio (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 13.857 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 1 febbraio. Registrati inoltre altri 63 morti: 27 i decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 36 quelli avvenuti in precedenza, ma registrati solo ieri. Il numero totale dei decessi registrati in Campania dall’inizio della pandemia da Covid-19 sale così a 9.202. 11.116 i nuovi casi emersi dal tampone antigenico e 2.741 dal molecolare su un totale di 104.335 test (di cui 79.180 antigenici e 25.155 molecolari). La percentuale di test risultati positivi sul totale dei test effettuati è pari al 13,28%. In Campania sono 88 i posti letto di terapia intensiva e 1.404 i posti letto di degenza occupati da pazienti Covid. ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 13.857 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 1. Registrati inoltre altri 63: 27 i decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 36 quelli avvenuti in precedenza, ma registrati solo ieri. Il numero totale dei decessi registrati indall’inizio della pandemia da-19 sale così a 9.202. 11.116 i nuovi casi emersi dal tampone antigenico e 2.741 dal molecolare su un totale di 104.335 test (di cui 79.180 antigenici e 25.155 molecolari). La percentuale di test risultati positivi sul totale dei test effettuati è pari al 13,28%. Insono 88 i posti letto di terapia intensiva e 1.404 i posti letto di degenza occupati da pazienti. ...

Advertising

Adnkronos : #Danimarca elimina #greenpass e mascherina da oggi. - Agenzia_Ansa : In Danimarca da oggi stop a tutte le misure restrittive anti-Covid #ANSA - fanpage : La Danimarca 'dichiara' la fine della pandemia. Da oggi il Paese dice addio a tutte le restrizioni anti contagio: n… - messina_oggi : Covid, Sileri “Realisticamente il 31 marzo finirà lo stato d’emergenza”ROMA (ITALPRESS) - 'Ne stiamo uscendo. - ferny77528037 : RT @amenoklean: ....e adesso è in dirittura d'arrivo la Finlandia mentre noi da oggi entriamo in lockdown perenne...ma con le serrande aper… -