Covid oggi Campania | 13 857 contagi e 63 morti | bollettino 1 febbraio

(Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 13.857 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 1. Registrati inoltre altri 63: 27 i decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 36 quelli avvenuti in precedenza, ma registrati solo ieri. Il numero totale dei decessi registrati indall’inizio della pandemia da-19 sale così a 9.202. 11.116 i nuovi casi emersi dal tampone antigenico e 2.741 dal molecolare su un totale di 104.335 test (di cui 79.180 antigenici e 25.155 molecolari). La percentuale di test risultati positivi sul totale dei test effettuati è pari al 13,28%. Insono 88 i posti letto di terapia intensiva e 1.404 i posti letto di degenza occupati da pazienti. ...

Dati e numeri della Regione Sono 19.389 i nuovi contagi da coronavirus1 febbraio 2022 in Lombardia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino- 19 della Regione. Si registrano altri 57 morti. I 19.389 nuovi positivi registrati(8,3%) sono stati ... Sono 133.142 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 57.715, dato decisamente basso anche perché riferito al weekend. Le vittime sono ...