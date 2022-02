Covid Italia, 1 febbraio: raddoppiano i contagi (133.142). crescono i morti (427), tasso scende a 10,6% (Di martedì 1 febbraio 2022) Dall'inizio della pandemia sono 11.116.422 gli Italiani contagiati dal Covid. Gli attualmente positivi sono 2.476.514, in calo di 116.092 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 146.925 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 1 febbraio 2022) Dall'inizio della pandemia sono 11.116.422 gliniati dal. Gli attualmente positivi sono 2.476.514, in calo di 116.092 nelle ultime 24 ore mentre isono 146.925 L'articolo proviene da Firenze Post.

CarloVerdelli : L’Italia è quel Paese dove una bimba di 2 anni muore di Covid perché nata in una regione, la Calabria, dove l’ndran… - ItalyMFA : L'Italia ???? si unisce agli altri Stati membri ???? e dona 3.996.000 dosi di vaccini COVID-19 alla #Siria attraverso… - Adnkronos : '#Covid in fase discendente, ma più casi nei bimbi': l’analisi di Gimbe. - SecchiElias : #RT @notiziae: #Covid, +133.142 nuovi casi in #Italia nelle ultime 24 ore. +427 #morti, +248.971 #guariti.… - missypippi : RT @fratotolo2: L'Italia ha acquistato solo 600mila trattamenti dell'antivirale #Paxlovid, che dovrebbe diminuire dell'89% i ricoveri Covid… -