Covid: in Campania sempre più morti, si alza il tasso del contagio (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sale l'indice di contagio in Campania e sale i numero dei morti per Covid. Secondo i dati del bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania sono 13.857 i nuovi casi positivi su 104.335 test esaminati. Ieri, a fronte di un numero di tamponi minori, il tasso di contagio era pari all'11,77%, oggi è 13.28%. Alto il numero dei morti: 27 nelle ultime 48 ore; 36 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali resta stabile il dato delle terapie intensive con 88 posti letto occupati (-1 rispetto a ieri); in aumento, invece, i ricoveri ordinari che salgono a 1404 (+13 rispetto a ieri). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 13.857 (*) di cui: Positivi ...

