Covid | i dati di oggi del Lazio | calo decisivo dei ricoveri e delle terapie intensive

Covid: oggi nel Lazio su un totale di 126.446 tamponi, si registrano 12.131 nuovi casi positivi (+5.516), sono 25 i decessi (-4), 2.081 i ricoverati (-64), 198 le terapie intensive (-8) e +11.829 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,5%. I casi a Roma città sono a quota 5.222. Deciso calo dei ricoveri e delle terapie intensive. I casi rispetto allo stesso giorno di una settimana fa sono il 30% in meno. Record di ricoveri pediatrici, rivolgo un appello a prenotare il vaccino. Superati i 12,7 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,5 milioni di dosi booster effettuate. Superato il 73% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica ...

