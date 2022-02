Covid, finalmente c’è ottimismo. Sileri: «Dalla pandemia stiamo uscendo». I tecnici: basta emergenza (Di martedì 1 febbraio 2022) Buone notizie sul fronte pandemia. Si registra un certo ottimismo tra addetti ai lavori e scienziati e la volontà di allentare vincoli e restrizioni. “Dalla pandemia stiamo uscendo. Inizieremo una fase di normalità con convivenza con il virus”. Parola del sottosegretario Pierpaolo Sileri che spiega il passaggio Dalla “pandemia all’endemia”. Il collega Andrea Costa, dal suo canto, promette il massimo impegno per concludere definitivamente lo stato di emergenza al 31 marzo. “I dati in questo senso sono positivi e ci auguriamo che continuino e dobbiamo continuare con le terze dosi”, dice. Tra le novità annovera anche lo stop delle mascherine all’aperto nelle prossime settimane, l’arrivo in primavera del vaccino under 5 ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 febbraio 2022) Buone notizie sul fronte. Si registra un certotra addetti ai lavori e scienziati e la volontà di allentare vincoli e restrizioni. “. Inizieremo una fase di normalità con convivenza con il virus”. Parola del sottosegretario Pierpaoloche spiega il passaggioall’endemia”. Il collega Andrea Costa, dal suo canto, promette il massimo impegno per concludere definitivamente lo stato dial 31 marzo. “I dati in questo senso sono positivi e ci auguriamo che continuino e dobbiamo continuare con le terze dosi”, dice. Tra le novità annovera anche lo stop delle mascherine all’aperto nelle prossime settimane, l’arrivo in primavera del vaccino under 5 ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid finalmente Messa in sicurezza Campo Sportivo di Pallavolo dell'Istituto Comprensivo Finalmente si ritorna in aula dopo le settimane trascorse in DAD a causa dell'emergenza Covid - 19. Ad accogliere gli studenti un importante novità, si è tenuta , infatti, presso l'Istituto De Amicis ...

Grecia A.D. MMXXII: venti gelidi di Great Reset Lavoro in un reparto COVID da due anni. Siamo due infermiere per 46 pazienti. La loro situazione è ... E forse, finalmente, lo spettatore lambda, imbevuto di stupidità, capisce finalmente qualcosa. (?) ...

"Finalmente siamo ottimisti, ma attenzione all'autoinganno" (di L. Varlese) L'HuffPost Cristiana Girelli guarita dal COVID La calciatrice della Juventus Women, risultata positiva qualche giorno fa, è risultata negativa al contro tampone e potrà tornare a disposizione del tecnico Montemurro ...

Misure anti Covid: in vigore da oggi nuove restrizioni Mascherine obbligatorie all’aperto su tutto il territorio nazionale – anche in zona bianca – ma solo fino al 10 febbraio. Con questa mini proroga in scadenza ieri – e su disposizione un’ordinanza del ...

