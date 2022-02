Covid, crescono i contagi alle Olimpiadi di Pechino: 272 persone accertate (Di martedì 1 febbraio 2022) Ci sono stati altri 24 casi di Covid-19 accertati a pochi giorni dall’apertura delle Olimpiadi di Pechino 2022, che hanno portato il totale delle infezioni accertate a 272 nel periodo 4-31 gennaio. Dagli aggiornamenti quotidiani diffusi dal Comitato organizzatore, infatti, è emerso che 18 contagi sono stati rilevati ieri subito all’aeroporto di Pechino, mentre i residui 8 con i controlli effettuati all’interno dei sistema delle bolle. Fra le nuove infezioni, 16 fanno capo ad atleti e funzionari dei team dei vari Paesi partecipanti, mentre 8 a persone coinvolte nei Giochi a vario titolo. (Ansa). Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport Leggi su ilfaroonline (Di martedì 1 febbraio 2022) Ci sono stati altri 24 casi di-19 accertati a pochi giorni dall’apertura delledi2022, che hanno portato il totale delle infezionia 272 nel periodo 4-31 gennaio. Dagli aggiornamenti quotidiani diffusi dal Comitato organizzatore, infatti, è emerso che 18sono stati rilevati ieri subito all’aeroporto di, mentre i residui 8 con i controlli effettuati all’interno dei sistema delle bolle. Fra le nuove infezioni, 16 fanno capo ad atleti e funzionari dei team dei vari Paesi partecipanti, mentre 8 acoinvolte nei Giochi a vario titolo. (Ansa). Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

