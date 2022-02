Covid: Comitato siciliano Liberazione, 'sabato da Palermo parte marcia contro misure liberticide' (Di martedì 1 febbraio 2022) Palermo, 1 feb. (Adnkronos) - "È dall'estremo sud dell'Europa, dalla Sicilia, da Palermo che parte la lunga marcia per la libertà, che attraverserà l'Italia ed altri paesi per unire gli Italiani a Bruxelles, con gli altri Popoli Europei". Si terrà il prossimo 5 febbraio a Palermo, in Piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo, alle ore 16.30, organizzato dal Comitato siciliano di Liberazione, "un evento di Popolo straordinario, con la partecipazione di relatori nazionali ed internazionali, per la Verità e la Libertà". "Sarà un cammino di R-esistenza, per testimoniare la sofferenza dei cittadini ed un comune anelito di libertà e verità, che attraversa l'Italia insieme a tutti i paesi della Terra - si legge in una nota - Sarà la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022), 1 feb. (Adnkronos) - "È dall'estremo sud dell'Europa, dalla Sicilia, dachela lungaper la libertà, che attraverserà l'Italia ed altri paesi per unire gli Italiani a Bruxelles, con gli altri Popoli Europei". Si terrà il prossimo 5 febbraio a, in Piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo, alle ore 16.30, organizzato daldi, "un evento di Popolo straordinario, con lacipazione di relatori nazionali ed internazionali, per la Verità e la Libertà". "Sarà un cammino di R-esistenza, per testimoniare la sofferenza dei cittadini ed un comune anelito di libertà e verità, che attraversa l'Italia insieme a tutti i paesi della Terra - si legge in una nota - Sarà la ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Comitato Vignanello: Festa di Santa Giacinta Marescotti ...subito dopo l'Uscita dal castello con la partecipazione attiva di una rappresentanza del Comitato ... Il numero ridotto di fedeli convenuti è stato imposto dalle restrizioni anti - covid, che non hanno ...

Acof al centro dei progetti della Federsci ... sebbene la convivenza con il Covid renda la vita difficilissima per il mondo della scuola. Ma l'... presidente del comitato Alpi Centrali della FISI (la Federazione Italiana Sport Invernali), lui ...

