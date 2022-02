Covid-19: Oms ritiene che Europa uscirà entro 2022 dalla fase acuta della pandemia (Di martedì 1 febbraio 2022) A livello globale, invece l'Oms ha chiesto cautela nel cantare vittoria sul Covid, mettendo in guardia da nuove varianti che potrebbero eludere la risposta degli attuali vaccini L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 1 febbraio 2022) A livello globale, invece l'Oms ha chiesto cautela nel cantare vittoria sul, mettendo in guardia da nuove varianti che potrebbero eludere la risposta degli attuali vaccini L'articolo proviene da Firenze Post.

