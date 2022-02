Covid, 133.142 nuovi casi nelle 24 ore. 427 decessi (Di martedì 1 febbraio 2022) Sono 133.142 i nuovi casi di Covid - 19 registrati in Italia nelle 24 ore secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute. 427 i decessi. Prosegue il trend in discesa dei ricoveri che ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) Sono 133.142 idi- 19 registrati in Italia24 ore secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute. 427 i. Prosegue il trend in discesa dei ricoveri che ...

Advertising

TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Covid Italia, oggi 133.142 contagi e 427 morti - DIGITALDECODED1 : RT @Radio1Rai: ??#Covid 133.142 nuovi contagi (ieri 57.715), 427 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 349). Effettuati 1.246.987 test con tasso… - ilfoglio_it : Bollettino #Covid: i nuovi contagi sono 133.142, con un tasso di positività del 10.7 per cento. Calano i ricoveri o… - misiagentiles : RT @Agenzia_Italia: ??In Italia 133.142 casi #Covid e 427 morti. tasso di positività al 10,7% - Italia_Notizie : Il virus in Italia, il bollettino: 133.142 casi e 427 morti Tasso di positività al 10,7% Calano ricoveri e intensi… -