Covid, 13.857 positivi su 104.335 tamponi: 63 decessi (27 nelle ultime 48 ore) (Di martedì 1 febbraio 2022) In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 13.857 positivi al Coronavirus (11.116 al test antigenico e 2.741 al tampone molecolare) su 104.335 tamponi (di cui 79.180 antigenici, 25.155 molecolari. Sono 63 i decessi, di cui 36 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. A comunicarlo l'Unità di crisi regionale. Il report posti letto su base regionale riporta 812 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 88 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 1.404 occupati.

