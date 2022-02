Costa,obiettivo estate stop limiti per positivi asintomatici (Di martedì 1 febbraio 2022) "L'obiettivo che ci poniamo di raggiungere entro l'estate è di non limitare le attività anche se si è positivi asintomatici. Dobbiamo arrivare a convivere col virus e ciò significa, appunto, non porre ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) "L'che ci poniamo di raggiungere entro l'è di non limitare le attività anche se si è. Dobbiamo arrivare a convivere col virus e ciò significa, appunto, non porre ...

Covid, Costa: l'obiettivo è stop allo stato di emergenza il 31 marzo Covid, il governo ha voglia di accelerare anche per rispondere alla richiesta di normalizzazione che arriva dagli italiani, sentimento espresso con sempre maggiore tendenza negli ultimi giorni da nume ...

