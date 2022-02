Costa: per i bambini under 5 anni il vaccino anti-Covid arriverà in primavera (Di martedì 1 febbraio 2022) «Il vaccino contro il Covid per i bimbi sotto i 5 anni arriverà in primavera ». Lo ha detto a Start, su Sky TG24, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa sottolineando: «Gli studi ci dicono che... Leggi su feedpress.me (Di martedì 1 febbraio 2022) «Ilcontro ilper i bimbi sotto i 5in». Lo ha detto a Start, su Sky TG24, il sottosegretario alla Salute Andreasottolineando: «Gli studi ci dicono che...

Advertising

EnricoLetta : Bravo Presidente #Costa! Un grande risultato per il #Portogallo e per l’Europa. - lauraboldrini : La vittoria di Antonio #Costa in #Portogallo è un'ottima notizia per la sinistra in Europa. Progressismo, difesa d… - TNannicini : Socialista, europeista. Non serve altro per spiegarvi la mia felicità per la bella vittoria di Antonio Costa in Por… - zazoomblog : Scuola: Genitori articolo 26 Costa per semplificare discrimina è assurdo - #Scuola: #Genitori #articolo #Costa - Guido17595958 : RT @Agenzia_Ansa: Sileri: 'Valuteremo lo stop delle limitazioni per i positivi asintomatici. In un paio di settimane, con il calo delle int… -