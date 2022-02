“Cosa succede il 31 marzo in Italia”. Covid, l’avviso degli esperti: “Non è detto” (Di martedì 1 febbraio 2022) È in discesa la curva dei contagi da Covid in Italia. Complice la massiccia campagna di vaccinazione, l’adozione del Super Green Pass e l’obbligo di vaccinazione per gli over 50, si è arrestata l’impetuosa crescita dei positivi che era arrivata a toccare quasi 200mila contagi al giorno. Altra conferma arriva anche dall’indice Rt, di nuovo al di sotto di 1, segno che l’epidemia è in fase regressiva. Non accadeva da ottobre 2021. Gli esperti sono convinti che i contagi continueranno a calare anche se è sempre preoccupante il numero dei morti. Infatti questo è il dato che diminuisce più lentamente e dipende da vari fattori. L’ondata Omicron “sta per ridursi e scemando”, assicura il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano, ospite di ‘Agorà’ su RaiTre. “Vorremmo tutti far finire questa ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) È in discesa la curva dei contagi dain. Complice la massiccia campagna di vaccinazione, l’adozione del Super Green Pass e l’obbligo di vaccinazione per gli over 50, si è arrestata l’impetuosa crescita dei positivi che era arrivata a toccare quasi 200mila contagi al giorno. Altra conferma arriva anche dall’indice Rt, di nuovo al di sotto di 1, segno che l’epidemia è in fase regressiva. Non accadeva da ottobre 2021. Glisono convinti che i contagi continueranno a calare anche se è sempre preoccupante il numero dei morti. Infatti questo è il dato che diminuisce più lentamente e dipende da vari fattori. L’ondata Omicron “sta per ridursi e scemando”, assicura il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano, ospite di ‘Agorà’ su RaiTre. “Vorremmo tutti far finire questa ...

Advertising

GuidoDeMartini : ???? ONORE AL CANADA: LA LEZIONE PER IL MONDO ???? Ecco cosa succede quando un Paese decide di difendere veramente la L… - fanpage : Entra in vigore da oggi, martedì #1febbraio, l’obbligo vaccinale contro il Covid in Austria per tutti i cittadini o… - Focus_it : La peste suina africana è arrivata in #Liguria e #Piemonte. Che cosa sta succedendo a cinghiali e maiali, e che cos… - laverakarina : @sonosangyeonn cosa succede - CiccioLupis : RT @AzzurraBarbuto: Di cosa ciarlano i giornali oggi?Come sempre soprattutto di gossip politico da 4 soldi:cosa succede tra Di Maio e Conte… -