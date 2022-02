Corriere dello Sport: “Kessie alla Juventus a parametro zero, lavoro avviato” (Di martedì 1 febbraio 2022) “Kessie alla Juve a parametro zero. lavoro già avviato“. Lo scrive Il Corriere dello Sport nell’edizione in edicola oggi, martedì 1 febbraio. Niente Nandez per Allegri, che non lo ha ritenuto necessario, ora i bianconeri si proiettano alla prossima estate. Il grande obiettivo di mercato per la mediana sarà Franck Kessie. Il contratto dell’ivoriano con il Milan è in scadenza e il rinnovo è molto lontano. Infatti, alcune voci di un possibile blitz della Juventus già a gennaio. Chiusa la finestra di mercato invernale i bianconeri lavorano per l’estate. Dopo Zakaria e Locatelli, il rinnovo della mediana prosegue. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) “Juve agià“. Lo scrive Ilnell’edizione in edicola oggi, martedì 1 febbraio. Niente Nandez per Allegri, che non lo ha ritenuto necessario, ora i bianconeri si proiettanoprossima estate. Il grande obiettivo di mercato per la mediana sarà Franck. Il contratto dell’ivoriano con il Milan è in scadenza e il rinnovo è molto lontano. Infatti, alcune voci di un possibile blitz dellagià a gennaio. Chiusa la finestra di mercato invernale i bianconeri lavorano per l’estate. Dopo Zakaria e Locatelli, il rinnovo della mediana prosegue.Face.

Advertising

Pierferdinando : Il governo? Si è logorato. Non invidio il Capo dello Stato. La mia preoccupazione è stata sempre e solo una: difend… - Corriere : ?? Il commento del presidente del Consiglio Mario Draghi sulla rielezione di Sergio Mattarella a capo dello Stato. T… - marsiglia_lara : RT @girpelliano: ?? Juve già al lavoro con l'entourage di #Kessié per tentare il colpo a parametro zero. [Corriere dello Sport] ?????????? - oppifil : @SCUtweet Come età sarebbe nei parametri, l’unica nota stonata è che lo riporta il corriere dello sport… - marsiglia_lara : RT @SCUtweet: Corriere dello Sport ?? #Kessie alla #Juventus a parametro zero: lavori già avviati con l'entourage del giocatore per acquisi… -