Corretta gestione asma grave, al via progetto ‘Red Carpet’ (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Colpisce 300mila italiani ma è ancora sottostimata. È l’asma grave, patologia complessa, ma ancora poco diagnosticata e mal gestita dal Ssn con gravi conseguenze sul malato, sia dal punto di vista economico (per i costi diretti e indiretti della malattia) sia in termini di qualità di vita. Per questi motivi una gestione Corretta dell’asma grave diventa fondamentale. Il progetto ‘Red Carpet’, promosso da Novartis Italia, si inserisce in questo contesto proprio con l’obiettivo di aiutare a migliorare il percorso di diagnosi e di cura, puntando su una più stretta collaborazione fra medico di medicina generale e specialista. È quanto riporta un articolo pubblicato da ‘Alleati per la Salute’ (www.alleatiperlasalute.it), il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Colpisce 300mila italiani ma è ancora sottostimata. È l’, patologia complessa, ma ancora poco diagnosticata e mal gestita dal Ssn con gravi conseguenze sul malato, sia dal punto di vista economico (per i costi diretti e indiretti della malattia) sia in termini di qualità di vita. Per questi motivi unadell’diventa fondamentale. Il, promosso da Novartis Italia, si inserisce in questo contesto proprio con l’obiettivo di aiutare a migliorare il percorso di diagnosi e di cura, puntando su una più stretta collaborazione fra medico di medicina generale e specialista. È quanto riporta un articolo pubblicato da ‘Alleati per la Salute’ (www.alleatiperlasalute.it), il ...

Advertising

KibernetesSrl : ?? ???????? ???????? ?? ??????????????????????` ???? ?????????????????? ?????????????? ???????????? ???????????????????? ?????????? ???????????????? ???????????????? ?????????? ???????????????????? ???????? L… - MarcoLorux : RT @MilenaLazzaroni: #DataProtection: come si fa e come si evitano guai al tempo del lavoro da remoto?? #DataRevolution uno spazio di conf… - MilenaLazzaroni : #DataProtection: come si fa e come si evitano guai al tempo del lavoro da remoto?? #DataRevolution uno spazio di c… - Immobili24 : La Privacy in Condominio Procedure, accorgimenti e casi pratici per una corretta gestione della privacy. Scopri d… - Aliautonomie : #PNRR, la Circolare ministeriale con le indicazioni per la corretta gestione dei progetti -